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КС разъяснил последствия отмены институт "друзей суда"

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Конституционный суд с 28 января упразднил институт "друзей суда" (amicus curiae), который позволял ученым и экспертам в области права, не участвуя в процессе, направлять заключения по делам, рассматриваемым в КС. Несмотря на это стороны процессов по-прежнему могут представлять заключения ученых, аргументируя свои позиции, разъяснили "Интерфаксу" в суде.

Идея официального закрепления института amicus curiae в российской правовой системе не попала в число изменений, внесенных в федеральный конституционный закон "О Конституционном суде РФ" после прошлогоднего изменения Конституции, сказали в пресс-службе КС.

Прописанное в течение трех лет в Регламенте КС положение о "друзьях суда" в некоторых случаях провоцировало авторов инициативных заключений на ненаучную и порой переходящую в политическую плоскость аргументацию, что категорически неприемлемо для деятельности Конституционного суда, добавил представитель КС. По его словам, и ученые высказывали опасения, что этот инструмент создает излишние возможности для лоббизма.

"Несмотря на исключение из Регламента специального параграфа о сторонних правовых материалах в конституционном судопроизводстве, это не лишает стороны возможности представлять заключения ученых в качестве аргументации своей позиции. Более того, если в Конституционный суд по рассматриваемому делу поступят авторитетные академические исследования, содержащие важную для дела информацию, которая не была предоставлена сторонами, они не будут выброшены в корзину", - сказали в суде.

Судьи в любом случае изучают при подготовке дела к рассмотрению зарубежную и международную практику, актуальные научные публикации, и такая обобщенная информация может быть им подспорьем, добавили в пресс-службе.

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