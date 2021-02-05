В СПЧ призвали прекратить использовать спецсредства на акциях протеста

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Члены Совета при президенте РФ по правам человека выступили с заявлением, в котором просят, в частности, упростить согласование акций, прекратить использовать спецсредства, начать служебные и процессуальные проверки по факту превышения полномочий силовиков.

"Прекратить использование спецсредств при задержании мирных участников мероприятий вне зависимости от их лозунгов и при отсутствии насильственных действий с их стороны", - говорится в заявлении членов СПЧ, размещенном на сайте "Эхо Москвы" в пятницу.

В нем обратившиеся призывают "начать как служебные, так и процессуальные проверки по фактам превышения служебных полномочий, препятствования работе адвокатов и журналистов, не только в тех случаях, когда заявления об этом будут поданы, но и по сведениям, имеющимся в СМИ".

Также они предлагают изменить нормативные правовые акты и правоприменительную практику субъектов РФ, "согласовывая проведение митингов и шествий наравне с прочими публичными мероприятиями, с не большими ограничениями, чем прочих массовых и публичных мероприятий, продолжить применение такого подхода в случае ослабления ограничительных мер при снижении эпидемической угрозы".

Кроме того, авторы письма просят "обеспечить своевременный доступ адвокатов в здания полиции и спецприемники, в которых находятся лица, доставленные или отбывающие административное наказание, запретить практику препятствования журналистам при выполнении их профессиональной деятельности".

Также обратившиеся предлагают сотрудничать с наблюдателями от общественных правозащитных организаций, имеющими опознавательные знаки и поручения от организаций, при разрешении конфликтов во время публичных акций.

"Мы призываем участников протестных митингов и местные власти к переговорам в поисках компромиссов для согласования публичных мероприятий во избежание эскалации насилия в общественной жизни. Члены Совета готовы выступить посредниками в организации и проведении таких переговоров", - говорится в обращении.

В конце января - начале февраля в РФ прошли несанкционированные акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, сопровождавшиеся многочисленными задержаниями.