Источник сообщил о посадке в "Жуковском" Ил-114 с отказавшем двигателем

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Самолет Ил-114 готовится к экстренной посадке в подмосковном аэропорту "Жуковский" из-за проблем с двигателем, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Во время тестового полета возникли проблемы с двигателем, самолет садится на одном работающем движке", - сказал он.

Ил-114 - турбовинтовой ближнемагистральный пассажирский самолет, разработанный в 80-х годах XX века в КБ Ильюшина. Он должен был заменить самолеты семейства Ан-24, а на некоторых региональных направлениях - турбореактивные Ту-134 и Як-40.

До 2012 года его серийное производство велось на Ташкентском авиационном производственном объединении имени В.П.Чкалова, бывшем заводе № 84. Первый полет Ил-114 состоялся 29 марта 1990 года.

Всего было выпущено 20 таких самолетов. В эксплуатации находятся два из них, три разрушились, остальные находятся на хранении.