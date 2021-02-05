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Ил-114 штатно сел в "Жуковском" на фоне проблем с двигателем

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Самолет Ил-114-300 прервал испытательный полет и экстренно сел в подмосковном аэропорту "Жуковский", сообщили в пресс-службе Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК). Посдка прошла штатно.

Во время полета в самолете сработал датчик температуры масла одного из двигателей, объяснили в ОАК. Экипаж, руководствуясь инструкцией, решил прервать полет.

Ранее источник "Интерфакса" говорил, что у Ил-114 во время тестового полета начались проблемы с двигателем, и самолет будет садиться "на одном работающем движке".

Ил-114 - турбовинтовой ближнемагистральный пассажирский самолет, разработанный в 80-х годах XX века в КБ Ильюшина. Он должен был заменить самолеты семейства Ан-24, а на некоторых региональных направлениях - турбореактивные Ту-134 и Як-40.

Его выпускали до 2012 года на Ташкентском авиационном производственном объединении имени Чкалова, бывшем заводе № 84. Первый полет Ил-114 состоялся 29 марта 1990 года. Всего было выпущено 20 таких самолетов, из них используются два. Еще три машины разрушились, остальные - хранятся.

Жуковский Московская область Ил-114 КБ Ильюшин ОАК

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