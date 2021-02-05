Глава СПЧ рассказал о различиях в оценке акций членами совета

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Глава Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев рассказал о различиях в двух опубликованных заявлениях членов СПЧ по несогласованным акциям протеста 23 и 31 января.

"Отличия эти - принципиальные. Например, в редакции Евдокимовой (член СПЧ Наталия Леонидовна Евдокимова - ИФ) написано, что власть и народ говорят на разных языках. Подразумевается, что народ вышел на улицы, а власть с ним разговаривала языком дубинок и электрошокеров. С этим согласны далеко не все в СПЧ", - сказал Фадеев "Интерфаксу" в пятницу.

Кроме того, он отмечает, что есть различия в понимании того, должны ли быть разрешены мирные шествия "безотносительно других обстоятельств".

"Во-первых, а вышел ли народ, а именно - какая его часть? Во-вторых, должны ли мы поддерживать не согласованные в условиях эпидемии, а фактически, неразрешенные митинги? Тем более, если говорить о 31 января, акцию предполагалось проводить на Лубянской площади, что, безусловно, является провокацией: есть закон, запрещающий проведение даже согласованных акций возле таких зданий, как ФСБ", - сказал Фадеев.

Также есть различия в понимании причин "столкновений": "Они касаются действий силовиков и агрессии со стороны протестующих по отношению к правоохранительным органам. В редакции Евдокимовой ничего не сказано про эту агрессию, а другая часть совета посчитала необходимым отметить агрессивное поведение части протестующих. Существуют также отличия и в трактовках того, что стало причиной столкновений - жесткость силовиков или же незаконность проведения акций и агрессия со стороны некоторых протестующих".

При этом, по его словам, в обеих редакциях заявления есть тезисы о нарушениях, в том числе, касавшихся журналистов, случайных задержаний, недопуска адвокатов, содержания задержанных в Сахарово, где, "конечно, нарушались регламенты работы с задержанными".

Глава СПЧ обратил внимание, что большинство членов СПЧ не поставили подпись под опубликованным ранее заявлением. "Мы просили коллег дать время и подготовить общую редакцию, но, видно, кто-то не выдержал, и зачем-то ночью разместил эту свою редакцию заявления на сайте радиостанции. По каким причинам - не знаю. Но, наверное, они есть", - сказал Фадеев.

Он отметил, что считает этот шаг некоторых членов СПЧ "с этической точки зрения неправильным". Вместе с тем Фадеев пообещал, что никакого наказания для членов СПЧ, опубликовавших первое заявление, не последует - состав СПЧ назначается указом президента, и, "независимо от различий, будем работать над предотвращением этих ошибок и нарушений вместе".

Ранее в пятницу на сайте радиостанции "Эхо Москвы" было размещено заявление членов СПЧ, в котором они призвали упростить согласование акций, прекратить использовать спецсредства при задержании протестующих, начать служебные и процессуальные проверки по факту превышения полномочий силовиков.