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Офицер Росгвардии получил условный срок за хищение ГСМ на 30 млн руб.

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Начальник службы горючего и смазочных материалов авиационной части Росгвардии приговорен к 4,5 годам лишения свободы условно за хищение ГСМ более чем на 28 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник агентства уточнил, что авиачасть, где служил обвиняемый Александр Ревва, расположена в Краснодаре. Офицер признан виновным в присвоении госимущества и служебном подлоге.

В свою очередь Главная военная прокуратура сообщила, что Краснодарский гарнизонный военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении начальника службы горючего и смазочных материалов одной из воинских частей.

По данным следствия, с февраля 2017 года по сентябрь 2019 года офицер "в составе организованной группы списывал с учета воинской части авиационное топливо, которое сбывал сторонним организациям, а вырученные деньги использовал по своему усмотрению".

С учетом признания вины и заключения досудебного соглашения о сотрудничестве, суд приговорил виновного к 4 годам 6 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком три года, лишил права занимать должности на государственной службе, добавили в прокуратуре. Суд также удовлетворил исковые требования о возмещении причиненного государству ущерба.

Уголовные дела в отношении других участников организованной группы выделены в отдельные производства.

Росгвардия

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