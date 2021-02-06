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ФСБ раскрыла террористическую ячейку в Дагестане

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники ФСБ совместно с коллегами из МВД раскрыли террористическую ячейку в Дербентстком районе Дагестана, сообщили "Интерфаксу" в региональном управлении ФСБ России по республике.

Собеседник агентства уточнил, что два человека задержаны при изъятии тайника, в котором находились самодельная бомба, огнестрельное оружие н боеприпасы. По его словам, члены ячейки готовились к совершению терактов, нападению на сотрудников правоохранительных органов и мирных граждан.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ФСБ России Дагестан

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