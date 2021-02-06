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Координатора штаба Навального в Самаре доставят в больницу

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Координатора штаба оппозиционера Алексея Навального в Самаре Марину Евдокимову направляют из спецприемника в ГКБ №2 имени Н.А.Семашко.

Как сообщается на сайте штаба, у Евдокимовой повышенная температура и обострились хронические заболевания.

Уточняется, что ранее она жаловалась на условия содержания в спецприемнике, в том числе, на курящих соседей по камере, в то время как у активистки аллергия на табачный дым.

Чуть позже штаб уточнил в своем твиттере, что вопрос с госпитализацией только решается, Евдокимову везут в больницу.

Как сообщалось, что Евдокимова отбывает арест 28 суток. Ее признали виновной в повторном нарушении законодательства о митингах (ч.8 ст.20.2 КоАП РФ).

Пресс-служба уполномоченного по правам человека в Самарской области сообщает, что сотрудники аппарата в четверг посетили спецприемник, где содержатся, в том числе, задержанные в ходе митингов 23 и 31 января.

В ходе проверки условий содержания были отмечены необходимость проведения дезинфекции помещений, обеспечения надлежащей технической работы вентиляционных систем, освещения в камерах соответствующего установленным требованиям, достаточной приватности в санитарных узлах, а также бесперебойного обеспечения питьевой водой надлежащего качества из систем водоснабжения.

Как уточняется в сообщении, присутствующими отдельно отмечена необходимость соблюдения положений закона, касающаяся раздельного размещения курящих и некурящих лиц, особенно при условиях недостаточной вентиляции в камерах.

Итогом посещения спецприемника стало подготовленное уполномоченным по правам человека в Самарской области Ольгой Гальцовой обращение к начальнику ГУ МВД по Самарской области Александру Винникову.

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Самара Марина Евдокимова Алексей Навальный

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