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В Саратове самолет прервал взлет по техническим причинам

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Самолет Sukhoi Superjet 100 следованием Саратов - Москва прервал взлет по техническим причинам, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье информированный источник.

По его данным, SSJ-100 прервал взлет в начале разбега.

Собеседник агентства уточнил, что воздушное судно самостоятельно зарулило на стоянку и сейчас проверяется техническими специалистами.

Источник сообщил, что на борту самолета находилось 74 человека, из которых пятеро - члены экипажа. Пострадавших нет. Пассажиры ждут следующего рейса, отметил он.

Саратов SSJ-100

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