Двоих жителей Чечни заподозрили в пособничестве банде Бютукаева

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев сообщил о задержании двух предполагаемых пособников банды Бютукаева Ислама Исаева и Саляха Магомадова, сообщает пресс-служба ЧГТРК "Грозный".

"Граждан Исаева и Магомадова опросили в присутствии их отца и в результате информация подтвердилась. Они дали признательные показания о том, что занимались пособничеством члену НВФ Борчишвили Рустаму, который входил в террористическую группу Аслана Бютукаева, уничтоженного 20 января этого года на окраине села Катыр-Юрт. После проведения следственных действий Исаев и Магомадов будут содержаться в ИВС ОМВД России по Урус-Мартановскому району", - приводятся в сообщении слова Дудаева.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела (ч.2 ст.208 УК РФ) и задержании Исаева и Магомадова на двое суток.

В январе глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о спецоперации, проведенной полицией региона, в результате которой был уничтожен Бютукаев. По словам Кадырова, были убиты шестеро боевиков. Позднее в НАК уточнили, что уничтожены пятеро боевиков.

О ходе операции и ее результатах было доложено президенту РФ, участники операции будут награждены. По факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов возбудили уголовное дело по ст.317 УК РФ.

Бютукаев был одним из лидеров бандподполья на Северном Кавказе. Вместе с ликвидированным ранее лидером террористов Доку Умаровым он был фигурантом уголовного дела о теракте в аэропорту "Домодедово", когда погибли 37 человек. Умаров и Бютукаев после взрыва распространили видеозапись, на которой взяли на себя ответственность за подготовку этого теракта.

В марте 2011 года сообщалось, что Бютукаева могли убить в ходе спецоперации в Ингушетии, но эта информация не получила подтверждения. СКР заочно обвинила Бютукаева в создании устойчивой вооруженной группы и преступного сообщества.