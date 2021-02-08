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Глава Ингушетии предложил запретить сотовые телефоны в вузах и школах

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов выступил с инициативой принять республиканский закон, запрещающий студентам и ученикам приносить с собой и использовать на территории школ и вузов любые мобильные телефоны.

"Япония - технологически продвинутая страна? А вы знаете, что у них ни в школах, ни в высших учебных заведениях нельзя вообще гаджеты приносить, запрещено", - сказал Калиматов.

Он обратился обращаясь к зампредседателя комитета по образованию и культуре регионального парламента Жансурат Аушевой с просьбой продумать, можно ли законодательно ограничить использование мобильных телефонов в учебных заведениях.

Как отметил глава республики, вместо чтения подростки и молодежь тратят время на социальные сети, что негативно сказывается на уровне образования.

Ранее директор одной из школ Ингушетии Беслан Беков запретил учащимся приносить с собой или использовать на территории учебного заведения любые гаджеты. Данное решение, по его словам, принято коллегиально, а соответствующее положение согласовано с родителями, принято на общешкольном собрании и утверждено. Но ученики могут приносить в школу обычные телефоны - иметь средство связи не возбраняется.

Ингушетия Махмуд-Али Калиматов

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