Лидер думских единороссов поддержал запрет иноагентам участвовать в выборах

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Председатель думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов считает, что физлицам-иностранным агентам нельзя избираться ни в какие органы государственной власти в России.

8 февраля лидер Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ" Рахман Янсуков предложил руководству Госдумы и Совета Федерации запретить участие в выборах всех уровне физлицам-иноагентам, а также их близким родственникам, чтобы не допустить повторения "белорусского сценария". Он уточнил, что такое изменение законодательства поможет предотвратить участие в выборах в Госдуму Юлии Навальной.

Спикер Думы Вячеслав Володин уже согласился, что такую инициативу следует обсудить. Он отметил, что узнал об этом обращении из СМИ, а сам текст еще не видел.

"Позицию, что нельзя допускать во власть лиц, ангажированных другими государствами, разделяем. Что касается формы - надо обсуждать", - сказал он и добавил, что озабоченность бизнеса понятна и что бизнес предлагает защитить страну.

"Мы видим, насколько велико желание ряда стран вмешиваться в наши выборы с целью продвижения своих лояльных кандидатов. Этого нельзя допустить", - сказал спикер.

На рассмотрении депутатов остается принятый в первом чтении законопроект, который предусматривает возможность для физлиц-иноагентов принимать участие в выборах, однако, предусматривается при этом, что такое физлицо будет обязано указывать соответствующий статус во всех материалах, предвыборной агитации, подписных листах и других соответствующих документах.