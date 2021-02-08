Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:41Заразились
на 08.02В России 3 983 197+15 916В мире 106 160 999+396 269

Лидер думских единороссов поддержал запрет иноагентам участвовать в выборах

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Председатель думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов считает, что физлицам-иностранным агентам нельзя избираться ни в какие органы государственной власти в России.

8 февраля лидер Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ" Рахман Янсуков предложил руководству Госдумы и Совета Федерации запретить участие в выборах всех уровне физлицам-иноагентам, а также их близким родственникам, чтобы не допустить повторения "белорусского сценария". Он уточнил, что такое изменение законодательства поможет предотвратить участие в выборах в Госдуму Юлии Навальной.

Спикер Думы Вячеслав Володин уже согласился, что такую инициативу следует обсудить. Он отметил, что узнал об этом обращении из СМИ, а сам текст еще не видел.

"Позицию, что нельзя допускать во власть лиц, ангажированных другими государствами, разделяем. Что касается формы - надо обсуждать", - сказал он и добавил, что озабоченность бизнеса понятна и что бизнес предлагает защитить страну.

"Мы видим, насколько велико желание ряда стран вмешиваться в наши выборы с целью продвижения своих лояльных кандидатов. Этого нельзя допустить", - сказал спикер.

На рассмотрении депутатов остается принятый в первом чтении законопроект, который предусматривает возможность для физлиц-иноагентов принимать участие в выборах, однако, предусматривается при этом, что такое физлицо будет обязано указывать соответствующий статус во всех материалах, предвыборной агитации, подписных листах и других соответствующих документах.

Сергей Неверов Единая Россия Вячеслав Володин Госдума АВАНТИ Юлия Навальная Рахман Янсуков

Новости по теме

Новости

В ЦИК выдвинут глава аппарата думской фракции "Единая Россия"

Песков объяснил высылку зарубежных дипломатов после массовых митингов

Экс-судью из КЧР привлекут в качестве обвиняемого по делу о смертельном ДТП

В Кремле признали жителей Украины частью русского мира

В Кремле признали жителей Украины частью русского мира

В Кремле открестились от массовых акций в поддержку президента

В Кремле открестились от массовых акций в поддержку президента

Кремль сообщил о поэтапной работе над увеличением размера пенсий

Глава Ингушетии предложил запретить сотовые телефоны в вузах и школах

В Москве заочно арестовали спонсора ФБК украинца Хоменко

Пандемия коронавируса

Суточный COVID-прирост в РФ стал минимальным с октября 2020 года

Суточный COVID-прирост в РФ стал минимальным с октября 2020 года

"Интерфакс" заключил договор об использовании облачного сервиса SberCloud

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');