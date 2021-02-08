Российские биржевые индексы выросли в пределах 2,1%

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Российский рыно акций начал неделю с роста вслед за мировыми площадками и нефтью (Brent превысила $60 за баррель) на фоне улучшения перспектив восстановления мировой экономики и позитивных российских новостей. Лидерами роста на "Московской бирже" стали АДР Ozon.

За торги понедельника индекс МосБиржи вырос на 1,6%, до 3445,9 пункта. Индес РТС вырос на 2,1%, до 1462,22 пункта (+2,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 4,7%.

Доллар подешевел на 40 копеек, до 74,24 рубля (-0,4 рубля).

АДР Ozon подорожали на 12,7%, до 5000 рублей за штуку вслед за их ралли на Nasdaq в минувшую пятницу, где АДР прибавили также 12,7%. По некоторым оценкам, рост АДР компании связан с ожиданиями их включения в расчет индекса MSCI Russia.

Также подорожали ГДР TCS Group (+4,7%), акции UC Rusal (+3,5%), "Татнефти" (+3,1%), "НОВАТЭКа" (+2,5%), "Газпром нефти" (+2,4%), "Магнита" (+2,3%), "Газпрома" (+2,2%), "Московской Биржи" (+2,1%), АФК "Система" (+2,1%), "Норникеля" (+2%), "Яндекса" (+1,8%), "Сургутнефтегаза" (+1,7%), "ФСК ЕЭС" (+1,5%), "НЛМК" (+1,4%), "Интер РАО" (+1,4%), Сбербанка (+1,2% и +1,3% "префы"), банка ВТБ (+1,2%), "Роснефти" (+1%), "Северстали" (+1%), "РусГидро" (+1%), "Аэрофлота" (+0,9%), Polymetal (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (+0,8%), "ММК" (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,4%).

"РусАл" в IV квартале увеличил производство алюминия на 1,2% к данным предыдущего периода, до 950 тыс. тонн, говорится в сообщении компании. В целом за 2020 год производство снизилось на 0,1%, до 3,755 млн тонн.

Подешевели акции "МТС" (-1,1%), ПАО "Полюс" (-0,9%), "Россетей" (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

Агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) России в иностранной и национальной валютах на уровне "BBB". Прогноз по рейтингам - "стабильный". В 2021 году российский ВВП увеличится на 3%, прогнозируют аналитики Fitch, отмечая, что вторая волна COVID-19 сказывается на экономической активности в начале текущего года.

Укладка труб морской газовой магистрали "Северный поток 2" возобновилась в водах Дании. Стройка возобновилась в том же месте, где ее один год и два с половиной месяца назад остановили американские санкции. Судно-трубоукладчик "Фортуна", как ожидается, завершит работы в датских водах к середине последней недели мая, а затем приступит к укладке труб в водах Германии, где строительство продлится до июня.

В понедельник в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 2,1%, китайский Shanghai Composite - на 1%, гонконгский индекс Hang Seng прибавил 0,1%), "плюсуют" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE растут на 0,4-0,8%) и продолжился подъем в США (индекс S&P 500 прибавил 0,6% и превысил 3900 пунктов) на фоне оптимизма по поводу перспектив восстановления мировой экономики.

Аналитики ожидают, что мировая экономика в этом году вырастет после падения в 2020 году из-за пандемии, отмечает Associated Press. Экономика азиатских экспортно-ориентированных стран, включая Японию, Южную Корею и Китай, должна получить импульс благодаря мировому экономическому восстановлению.

Поддержку рынкам также оказало заявление спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая в пятницу заверила, что законодатели примут новый пакет мер поддержки американской экономики до середины марта, когда истекает срок выплаты надбавок к пособиям по безработице.

Президент США Джо Байден заявил, что он не будет строить отношения с Китаем по образцу своего предшественника Дональда Трампа. "Я не намерен строить эти отношения так, как это делал Трамп. Мы собираемся фокусироваться на международных правилах", - сказал он в интервью телеканалу CBS.

На нефтяном рынке цены в понедельник растут на сигналах высокого спроса в Китае, который не уменьшился, несмотря на новые вспышки коронавируса в стране. К 18:50 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали в Лондоне на 1,5%, до $60,25 за баррель (+0,9% в пятницу), мартовские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на 1,6%, до $57,78 за баррель (+1,1% в пятницу).

По данным на 5 февраля, в китайские порты направлялось 127 танкеров (максимальное число за полгода), перевозящих в общей сложности более 250 млн баррелей нефти, сообщило агентство Bloomberg. В последний раз Китай осуществлял столь же крупные закупки нефти незадолго до падения цены WTI до отрицательного уровня, пользуясь низкими ценами, чтобы пополнить свои резервы.

Главный исполнительный директор Royal Dutch Shell Бен ван Барден заявил на прошлой неделе, что объемы продажи нефти Китаю "вернулись к существенному росту".

За минувшую неделю нефть Brent подорожала на 7,8%, WTI - на 8,9%.

Тем временем, представители нефтетрейдеров Vitol и Gunvor осторожны в своих прогнозах. Глава Gunvor Торбьерн Торнквист считает маловероятным продолжительный подъем стоимости нефти выше $60 за баррель, поскольку при таких ценах многие производители начнут наращивать добычу.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (+10%), "М.Видео" (+9,6%), "Росгосстраха" (+7,7%), ГК "Самолет" (+6,4%), "ТГК-2" (+5,9%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (+5,4%), ГДР MDMG (+5%), акции "Квадры" (+3,5%).

Выручка MD Medical Group Investments Plc (управляет сетью клиник "Мать и дитя") за 2020 год составила 19,13 млрд рублей, что на 18% больше, чем в 2019 году, говорится в сообщении компании.

Подешевели акции ПАО "ТНС энерго Ярославль" (-10,4%), "префы" "Варьеганнефтегаза" (-3,9%), акции "Русснефти" (-2,8%), "префы" "Россети Ленэнерго" (-1,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 79,67 млрд рублей (из них 14,17 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 12,75 млрд рублей - на обыкновенные бумаги Сбербанка и 5,09 млрд рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").