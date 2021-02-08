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Рынок товаров повседневного спроса в РФ замедлил рост до 3%

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Розничные продажи FMCG (fast moving consumer goods, товары повседневного спроса) в РФ в 2020 году увеличились на 3% в денежном выражении, свидетельствуют данные NielsenIQ.

В 2019 году рост продаж этой категории составлял 3,9%.

В 2020 году на протяжении трех кварталов (кроме первого) отмечалось снижение продаж в натуральном выражении - рост рынка был обеспечен исключительно увеличением средних цен, говорится в сообщении исследовательской компании.

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"Ажиотажный спрос первого квартала года давал надежду на восстановление спроса после многолетней стагнации FMCG-рынка: например, в пяти крупнейших странах Западной Европы долговременное закрытие ресторанов и кафе привело к росту рынка FMCG с 1% в 2019 году до 7% по итогам 2020. На российский FMCG фактор локдауна работал лишь несколько месяцев, и вкупе с перетеканием спроса в онлайн и снижающимися реальными располагаемыми доходами населения рынок продемонстрировал более слабую динамику по сравнению с 2019", - отметил директор по работе с ритейлерами NielsenIQ Россия Константин Локтев (его слова приводятся в сообщении).

Среди сегментов офлайн-рынка FMCG опережающие темпы роста показал рынок алкоголя: в 2020 году он вырос на 6,1% после роста на 4,2% годом ранее (в денежном выражении). Существенное ускорение продаж продемонстрировали категории джина (на 30 процентных пунктов по сравнению с динамикой 2019 года, до 57%), рома (на 15 п.п., до 21,6%), шампанского (на 17 п.п., до 26,4%). Наибольший вклад в рост алкогольного рынка внесли его крупнейшие категории - пиво, продажи которого ускорились до 5,8% (с 4,1%), водка (4,4% против 0%) и виски (19,2% против 15,9% годом ранее). При этом рынок алкоголя показывал стабильный рост объемов потребления в каждом из месяцев и по итогам года в целом.

Рынок продовольственных товаров вырос на 3,5% (4,3% в 2019 году). Среди наиболее популярных у покупателей товаров оказались масла и специи (+9,4%), мороженое (9,4%), прохладительные напитки (+8,1%). Изменение тренда произошло в категории кондитерских изделий - вместо роста на уровне 3,4% в 2019 году ее продажи по итогам 2020 года снизились на 2,3%.

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Рынок непродовольственных товаров в прошлом году сократился на 3% (после роста на 2,2% в 2019 году) на фоне снижения продаж в категориях ухода за волосами (-7,5%) и за лицом (-7,8%), а также в средствах для бритья (-6,5%). Ускорение темпов роста показали категории для уборки дома (+9,4%).

В секторе онлайн-продаж FMCG год завершился трехзначным ростом на 102%. Наибольший рост показали продовольственные категории (+118%). Наиболее растущими категориями в онлайне оказались снеки (+270%), молочные продукты (+177%) и специи и масла для приготовления (+150%).

"Перетекание спроса в онлайн - один из самых заметных трендов 2020 года, но даже он не способен полностью компенсировать падение продаж отдельных категорий в офлайне. На траекторию FMCG рынка в 2021 году помимо этого тренда будут также влиять такие ключевые тенденции, как перераспределение офлайн-продаж в пользу магазинов в новых локациях, где сегодня работают из дома офисные работники, сохранение интереса к натуральным и "здоровым" продуктам, а также ставшие уже привычными домашний досуг и домашнее потребление", - сказал Локтев.

Исследование учитывало продажи упакованных товаров продовольственных и непродовольственных категорий (всего более 250) в магазинах современной торговли (розничные сети федерального, регионального и местного уровня) и традиционной торговли (рынки, киоски, павильоны) в городах с населением свыше 10 тыс. человек.

Россия

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