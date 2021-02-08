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Что произошло за день: понедельник, 8 февраля

Продолжение дипломатической войны, рост смертности и минимум рождений в России

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Берлин, Варшава и Стокгольм высылают по одному российскому дипломату. Министерства иностранных дел Германии, Швеции и Польши объявили, что это ответная мера на высылку их дипломатов из России по обвинению в участии в несогласованных акциях. Также в понедельник стало известно, что из Москвы вышлют албанского дипломата - в ответ на действия Тираны, которая объявила персоной нон грата российского дипломата, сославшись на несоблюдение им действующих в стране COVID-ограничений.

- Смертность в РФ в 2020 году выросла на 17,9% по сравнению с 2019 годом. Как сообщила Татьяна Голикова, доля умерших от COVID-19 в 2020 году составила 31% от общего прироста смертности. Как следует из данных Росстата, естественная убыль населения в РФ в 2020 году вырослa более чем в два раза - до 688,7 тысячи человек, а число родившихся в РФ в 2020 году детей стало минимальным с 2002 года.

- Суточный COVID-прирост в РФ стал минимальным с октября 2020 года: 15 916 случаев. Как заявила Татьяна Голикова, ограничительные меры в России, связанные с коронавирусом, сохранятся, пока не будет провакцинировано более 68 млн человек. В Москве впервые за последние пять суток выявлено менее 2 тысяч новых заболевших, и в мэрии говорят, что в ближайшие месяцы в столице можно будет отменить ограничения.

- В Кремле заявили о поэтапной работе над увеличением размера пенсий. Дмитрия Пескова спросили о пенсиях в 90-х и сейчас, и пресс-секретарь президента РФ ответил, что действительно было хуже, но в одночасье сделать всем большие пенсии невозможно.

- Brent подорожала до $60 за баррель на сигналах высокого спроса в Китае. За минувшую неделю нефть Brent подорожала на 7,8%, WTI - на 8,9%.

- Арестованы оба росгвардейца, подозреваемые в убийстве в Махачкале. Братья Сулейман Курбанов и Салман Курбанов заключены под стражу на два месяца. Их подозревают в том что они застрелили экс-чиновника в отделении полиции УМВД РФ по Махачкале.

- ОКР попросил у МОК разрешения использовать "Катюшу" вместо гимна РФ. Российским спортсменам запрещено в течение двух лет выступать под своим флагом и с гимном на крупных международных соревнованиях.

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