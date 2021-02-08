Кремль сообщил о поэтапной работе над увеличением размера пенсий

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Государство не может в одночасье обеспечить всем российским пенсионерам высокие пенсии, но власти страны поэтапно работают над этой задачей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент сам неоднократно говорил, что в плане пенсионного обеспечения надо еще работать и работать. Понятно, что скачкообразно, в одночасье сделать всем большие пенсии, к сожалению, не представляется возможным. Но поэтапно принимать меры, и эти меры всем хорошо известны, это то, что обязано делать государство, и то, что оно делает", - сказал он журналистам.

Так Песков отреагировал на слова главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян о том, что россиянам не стоит жаловаться на низкие пенсии и людям нужно вспомнить, как страна жила в 90-е годы.

Пресс-секретарь президента также назвал неоспоримым тот факт, что в 90-е годы россияне жили плохо и что в настоящее время пенсии у них выше.

"Безусловно, какие-то негативные периоды, черные полосы в развитии, с которыми мы сталкиваемся, действительно, тормозят нас в желании повышать благосостояние пенсионеров. Говоря о черных полосах, я имею в виду мировые экономические кризисы, такие глобальные ситуации, как нынешняя пандемия", - сказал он.

"Проделан огромный путь, но, конечно же, он недостаточен, и президент всегда об этом говорит. Впереди нас ждет более длинная дорога. Но вы видите, что динамика поступательная", - констатировал Песков.