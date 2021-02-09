В Альфа-банке блогеров назвали эффективным каналом продвижения ипотеки

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Руководитель ипотечного департамента Альфа-Банка Артем Иванов назвал блогеров эффективным каналом для продвижения ипотеки среди сомневающихся потенциальных заемщиков, но предупредил, что их используют точечно.

"Блогеры могут рассказать о преимуществах ипотеки", - сказал он на конференции "Вирусная ипотека: что ждать после бума 2020 года".

По словам Иванова, "люди делятся на две категории: те, кто за ипотеку и те, кто считает, что это "развод" и кабала.

"Вот блогеры позволяют вторую половину людей переманивать на сторону первых", - объяснил эксперт.

"Блогеры - это не массовый сегмент, не создает большого ощущения масштабности в традиционном виде, но тем не менее это очень эффективный канал. Поэтому банки вкладываются в рекламу, но находят для себя и более эффективные каналы", - сказал глава ипотечного департамента.