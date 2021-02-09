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Что произошло за день: вторник, 9 февраля

Смена власти в "Гоголь-центре", новая акция оппозиции и неуплата таможенных пошлин H&M

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Кремле опровергли планы выделить 500 млрд руб. для снижения недовольства людей. Дмитрий Песков, комментируя публикацию Reuters, заявил, что власти не планируют в ближайшее время объявлять о каких-либо разовых выплатах из-за протестов. Он подчеркнул, что "дополнительные средства выделяются постоянно".

- Новую акцию в поддержку Навального планируется провести 14 февраля, сообщил руководитель сети региональных штабов оппозиционера Леонид Волков. Дмитрий Песков не смог сказать, будет ли расценено предложение устроить акцию с зажженными фонариками как призыв к несогласованным мероприятиям.

- Кирилл Серебренников покинет должность худрука "Гоголь-центра". Департамент культуры Москвы не продлил с ним контракт. 26 февраля театр возглавит режиссер и актер Алексей Агранович.

- В России за сутки выявлено 15 тыс. новых заболевших коронавирусом. В Москве вторые сутки подряд выявляют менее 2 тыс. пациентов с COVID-19. Тем временем эксперты ВОЗ завершили работу в Китае. Они считают крайне маловероятным лабораторное происхождение коронавируса. Китайские специалисты пока не выяснили, как COVID-19 оказался на рынке в Ухане, потенциально вирус мог передаться от летучих мышей и панголинов.

- РФ запретила ввоз с Украины некоторых видов железнодорожной продукции. Союз операторов железнодорожного транспорта ранее отмечал, что доля продукции украинских предприятий относительно невелика, но востребована потребителями.

- H&M в России заподозрили в неуплате таможенных пошлин. Федеральная таможенная служба открыла дело в конце 2020 года и обвинила шведскую компанию в неуплате таможенных пошлин на сумму 3,1 млрд рублей.

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