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H&M в России заподозрили в неуплате таможенных пошлин

H&M в России заподозрили в неуплате таможенных пошлин
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная таможенная служба России возбудила уголовное дело в отношении российского подразделения шведского ритейлера Hennes & Mauritz AB (H&M) и обвинила компанию в неуплате таможенных пошлин на сумму 3,1 млрд рублей, сообщил Bloomberg со ссылкой на документы о деле.

Из них следует, что дело было открыто в декабре 2020 года. По мнению ФТС, российское подразделение H&M в 2016-2019 годах не включало в таможенную стоимость товаров некоторые лицензионные платежи, которые перечисляло шведской материнской компании.

Источник агентства сообщил, что H&M выплатила 3,1 млрд рублей в 2019 году, чтобы покрыть расхождение, выявленное в ходе аудита. Это, однако, не предотвратило возбуждения уголовного дела, результатом которого может быть штраф до двух раз больше суммы обнаруженного расхождения, или даже тюремные сроки для топ-менеджеров, отметил источник.

Пресс-служба H&M в Стокгольме подтвердила Bloomberg факт расследования в отношении компании в России, но не предоставила деталей, объяснив, что о них не проинформирована.

Согласно отчету H&M за минувший финансовый год, завершившийся 30 ноября 2020 года, продажи ритейлера в России составили 6,23 млрд шведских крон ($745 млн). Для шведской компании российский рынок является седьмым по величине, в стране работает 155 магазинов компании.

H&M ФТС Швеция

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