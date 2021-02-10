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"Росатом" к осени представит проект ликвидации отходов Байкальского ЦБК

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - "Росатом" рассчитывает к августу или сентябрю 2021 года разработать проект ликвидации отходов Байкальского ЦБК, сообщил директор направления госкорпорации по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Андрей Лебедев. Тогда проект направят на госэкспертизу.

Предполагаемую сумму проекта Лебедев не назвал и объяснил, что на площадке еще идут изыскательские работы.

В среду в Иркутске прошло заседание по обсуждению технологий ликвидации отходов БЦБК, На нем первый замгендиректора по реализации экологических проектов ФГУП "Федеральный экологический оператор" Максим Корольков сообщил, что все подобные идеи разделены на пять групп. Пока, по его словам, речь идет о компостировании, литификации, термическом уничтожении, изоляции отходов, а также их вывозе за пределы Центральной экологической зоны Байкальской природной территории.

"В чистом виде одной технологии ликвидации отходов не может быть. Каждая карта (накопитель отходов. - ИФ.) обладает уникальной морфологией. Необходимо комплексное решение", - сказал Корольков.

Он считает, что проще будет организовать работу с отходами вблизи карт-накопителей, чем перемещать их, в частности, через федеральную трассу "Байкал" (проходит рядом с БЦБК. - ИФ.).

Вопрос о начале ликвидации отходов БЦБК и разработке соответствующей технологии активно обсуждается с 2014 года. Отходы угрожают озеру экологической катастрофой: в случае схода селя с горного хребта Хамар-Дабан их может смыть в Байкал.

Разработать и реализовать проект ликвидации отходов пыталась структура ВЭБ.РФ, "ВЭБ-Инжиниринг", однако проект с первого раза не прошел государственную экологическую экспертизу. Позже реализацией проекта на БЦБК занималась "Росгеология", с ней был подписан госконтракт на 5,9 млрд рублей, однако позже и это соглашение было расторгнуто.

С октября 2020 года генподрядчиком по ликвидации отходов БЦБК является "Федеральный экологический оператор" (входит в "Росатом").

В составе отходов БЦБК самым сложным является шлам-лигнин - полимер, который, по словам ученых, почти не вступает в реакцию с другими веществами. По данным инженерных изысканий "Росгеологии", в картах-накопителях БЦБК находятся 4,948 млн кубометров твердых веществ (шлам-лигнина, золы) и 729 тыс. кубометров воды.

БЦБК Иркутская область Байкал Росатом ВЭБ Росгеология Андрей Лебедев Максим Корольков

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