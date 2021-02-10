Доллар подорожал на копейку, евро - на шесть

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Утром в среду на "Московской бирже" рубль слегка дешевеет к доллару и евро вслед за нефтью, дешевеющей в рамках коррекции.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,81-73,9 рубля за доллар. По итогам первой минуты торгов доллар подорожал на 1 копейку, до 73,9 рубля. Евро подорожал на 6 копеек до 89,58 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 3,3 копейки к уровню закрытия вторника, до 80,96 рубля.

Доллар при этом оказался на 22,17 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 5,39 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль чуть снижается к доллару и евро на старте торгов на фоне нефти, дешевеющей в рамках коррекции после роста в предыдущие дни. Как Brent, так и WTI завершили торги 9 февраля на максимумах с января 2020 года, при этом стоимость Brent выросла во вторник по итогам восьмой сессии подряд, WTI дорожала семь сессий подряд.

На коррекцию на рынке энергоносителей указывают технические индикаторы, отмечает Bloomberg. Кроме того, есть опасения, что повышение цен будет способствовать наращиванию добычи некоторыми производителями нефти,

В центре внимания трейдеров остается продолжающееся обсуждение в США пакета стимулирующих мер объемом $1,9 трлн, предложенного президентом Джо Байденом. Принятие новой программы мер поддержки важно для стимулирования потребительских расходов в стране, содействия более активной вакцинации и, соответственно, усилению темпов роста экономики

Цены на нефть немного снижаются в среду утром после публикации данных Американского института нефти (API) о запасах в США за минувшую неделю.

Как сообщил API, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 5 февраля, сократились на 3,5 млн баррелей. Снижение было отмечено по итогам третьей недели подряд, однако оно замедлилось по сравнению с предыдущей неделей, когда запасы упали на 4,26 млн баррелей.

К 10:01 по московскому времени апрельские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,2% - до $60,97 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на Нью-йоркской товарной бирже NYMEX на 0,29%, до $58,19 за баррель.