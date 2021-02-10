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Brent подешевела до $61,04 за баррель

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются после многодневного ралли на данных Американского института нефти (API) о замедлении сокращении запасов в США за минувшую неделю. По сведениям API, они сократились на 3,5 млн баррелей. Снижение отмечается третью неделю подряд, но оно замедлилось по сравнению с предыдущей неделей, когда запасы упали на 4,26 млн баррелей.

К 8:10 по московскому времени апрельские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,05 (0,08%), до $61,04 за баррель. За вторник Brent подорожала на $0,53 (0,9%), до $61,09 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,12 (0,21%), до $58,24 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,39 (0,7%), до $58,36 за баррель.

Как Brent, так и WTI завершили торги 9 февраля на максимумах с января 2020 года.

Стоимость Brent выросла во вторник по итогам восьмой сессии подряд, WTI дорожала семь сессий подряд.

"При том что динамика предложения на нефтяном рынке является ясной и устойчивой, внимание трейдеров сосредоточено на перспективах спроса, - цитирует MarketWatch обзор экспертов Sevens Report Research. - Продолжающаяся вакцинация, некоторое снижение заболеваемости COVID-19, а также ожидания принятия нового пакета стимулов в США, улучшают перспективы спроса".

Эксперты, однако, отмечают, что технические индикаторы указывают на возможную коррекцию цен на нефть после длительного подъема. Кроме того, есть опасения, что повышение цен будет способствовать наращиванию добычи некоторыми производителями нефти, пишет Bloomberg.

Brent WTI США API коронавирус

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