Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,5%

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду ростом цен большинства blue chips на фоне благоприятной фондовой конъюнктуры в Азии и высокой нефти; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,3-0,5%, при этом растут более чем на 4% ГДР TCS на новостях об их включении в расчет индекса MSCI Russia.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3437,67 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1465,56 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1%.

Доллар стоит 73,9 рубля (+0,01 рубля), золото - $1844,3 за тройскую унцию (+0,4%).

Глобальные депозитарные расписки на акции TCS Group выросли на 4,4% – до 3616,4 рубля. ГДР были включены в индекс MSCI Russia с весом 2,11% в рамках его квартального пересмотра. Оценка FIF (foreign inclusion factor, применительно к российским компаниям - оценка free float) составляет 0,6. Изменения вступят в силу 26 февраля 2021 года после закрытия торгов.

Подорожали акции "Магнита" (+1%), "Татнефти" (+0,7%), "ФСК ЕЭС" (+0,7%), "АЛРОСА" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,6%), Сбербанка (+0,6% и +0,5% "префы"), "НЛМК" (+0,5%), "Газпром нефти" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,4% и +0,2% "префы"), банка ВТБ (+0,4%), "Интер РАО" (+0,4%), "Россетей" (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%), "Роснефти" (+0,3%), ПАО "Полюс" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "МТС" (+0,2%), "РусГидро" (+0,2%), UC Rusal (+0,2%), "Норникеля" (+0,1%), "Яндекса" (+0,1%).

Подешевели акции "Московской Биржи" (-0,3%), "ММК" (-0,1%), АФК "Система" (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,1%).

Комментарии аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в среду неоднозначный: азиатские индексы преимущественно растут, нефть стабилизировалась, промышленные металлы дорожают, индекс доллара опустился ниже отметки 90,4 пункта. В целом от российского рынка можно ожидать попыток роста, но предыдущие торги показали, что многие на рынке используют его для фиксации прибыли. Рубль имеет поводы для укрепления, но эти поводы перекрываются очередной волной риторики по поводу рестрикций со стороны Евросоюза. В корпоративном плане "АЛРОСА" сообщит о продажах за январь, а совет директоров ПАО "Группа Черкизово" рассмотрит вопрос дивидендов.

Как отмечает управляющий эксперт Промсвязьбанка Екатерина Крылова, ближайший фьючерс на нефть Brent остается вблизи $61 за баррель, но импульс к росту постепенно ослабевает. В фокусе внимания в среду - официальные данные от Минэнерго США о запасах сырья. Основной драйвер крепких цен на нефть сейчас, помимо ожидания стимулов в США, это ставка на массовую вакцинацию населения, которая обусловит снятие карантинов и увеличение числа поездок, а значит - восстановление спроса на энергоносители. Тем не менее, можно считать нефть перекупленной с высокими рисками роста предложения сырья. Ориентир на среду - $60-62 за баррель Brent.

В США во вторник индексы акций завершили торги разнонаправленной динамикой в пределах 0,1% после подъема до рекордных пиков днем ранее. По словам инвесторов, рынки взяли паузу после активного роста как акций, так и цен на сырьевые товары, пишет газета The Wall Street Journal.

Драйвером на рынках являются ожидания новых стимулирующих мер, которые могут ускорить процесс восстановления экономики США. Демократы из Палаты представителей Конгресса США представили первый вариант пакета стимулов объемом $1,9 трлн, который был предложен президентом США Джо Байденом.

Бюджетный комитет нижней палаты Конгресса, в частности, предлагает дополнительные прямые выплаты в размере на $1400 на человека для американцев с доходом не более $75 тысяч в год и пар с доходом не более $150 тысяч. Как отмечает WSJ, демократы обсуждали снижение этой планки, но сохранили ее на уровне предыдущего раунда выплат.

Комитет также предлагает продлить срок предоставления надбавки к пособиям по безработице до 29 августа и увеличить ее размер до $400 с $300 в неделю. Изначальный план Байдена предполагал продление надбавок до конца сентября.

Помимо этого, пакет стимулов включает увеличение налоговых льгот для семей с детьми, пособий по уходу за детьми и налогового вычета за медицинское страхование для семей с низким и средним уровнем дохода.

Комитет планирует начать рассмотрение пакета стимулов в среду, 10 февраля.

В среду в Азии преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 1,4%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,7%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 растет на 0,3%).

На рынках сохраняется оптимизм в отношении восстановления мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19, который поддерживается прогрессом в вакцинации против коронавируса, ожиданиями масштабного пакета финансовой помощи в США и хорошими экономическими данными.

Потребительские цены в Китае в январе неожиданно снизились на 0,3% в годовом выражении (изменений не ожидалось после роста на 0,2% в декабре), цены производителей (индекс PPI) выросли на 0,3% впервые за год (ожидался рост на 0,4%).

Снижение потребительских цен в Китае в январе отражает, главным образом, более высокую базу для сравнения: в прошлом году на январь пришлось празднование Нового года по Лунному календарю, что традиционно ведет к подъему стоимости многих товаров и услуг. В этом году праздники пришлись на февраль.

Рост PPI отмечен впервые с января 2020 года и является максимальным с мая 2019 года. Относительно предыдущего месяца цены производителей в январе выросли на 1%.

Нефть

Нефть утром в среду стабилизировалась после обновления максимумов с января 2020 года; цена Brent находится на $0,3 выше уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ во вторник.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $60,97 за баррель (-0,2% и +0,9% во вторник), мартовская цена WTI – $58,2 за баррель (-0,3% и +0,7% накануне).

Как сообщил Американский институт нефти (API), запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 5 февраля, сократились на 3,5 млн баррелей. Снижение было отмечено по итогам третьей недели подряд, однако оно замедлилось по сравнению с предыдущей неделей, когда запасы упали на 4,26 млн баррелей.

Как Brent, так и WTI завершили торги 9 февраля на максимумах с января 2020 года. Стоимость Brent выросла во вторник по итогам восьмой сессии подряд, WTI дорожала семь сессий подряд.

Эксперты, однако, отмечают, что технические индикаторы указывают на возможную коррекцию цен на нефть после длительного подъема. Кроме того, есть опасения, что повышение цен будет способствовать наращиванию добычи некоторыми производителями нефти, пишет Bloomberg.