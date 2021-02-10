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Гособвинение попросило семь лет колонии для хабаровского экс-губернатора Ишаева

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Гособвинение попросило приговорить к семи годам колонии общего режима экс-губернатора Хабаровского края, бывшего вице-президента нефтяной компании "Роснефть" Виктора Ишаева по делу о растрате.

Для второго фигуранта дела - Геннадия Кондратова - прокуратура попросила четыре года колонии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Оглашение приговора Ишаеву и Кондратову назначено на 16 февраля в 11:00.

По версии следствия, в июле 2014 года Ишаев, будучи вице-президентом и советником президента ПАО "НК "Роснефть" в представительстве по Хабаровскому краю, с целью хищения имущества предприятия организовал заключение с аффилированным с ним ООО "Бейс" договора аренды нежилого помещения под офис по завышенной цене.

В совершение преступления Ишаев вовлек Кондратова - директора представительства, введшего в заблуждение членов закупочной комиссии о стоимости арендной платы и лично подписавшего спорный договор.

В результате, установило следствие, с июля 2014 по март 2019 года Кондратов перечислял на счет ООО "Бейс" арендную плату в завышенном размере, растратив вверенные ему денежные средства ПАО "НК "Роснефть" на сумму свыше 7,5 млн руб.

Газета "Коммерсантъ" отмечает, что, как выяснилось в суде, сумма ущерба, причиненного "Роснефти", составила более 20 млн руб.

Ишаев был задержан и отправлен под домашний арест в марте 2019 года, тогда ему вменялось мошенничество, а не растрата. Свою вину на следствии он не признал, однако, по заявлению адвоката, возместил вмененный ему изначально ущерб в 5,7 млн руб.

Виктор Ишаев в октябре 1991 года был первым главой администрации Хабаровска. На первых выборах губернатора Хабаровского края в 1996 году он одержал победу с результатом 76,93%. В 2009 году Ишаев подал в отставку с поста губернатора по собственному желанию.

После освобождения от должности губернатора Ишаев был полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе (2009 - 2012 гг.), а затем совмещал пост полпреда с должностью министра по развитию Дальнего Востока (2012-2013 гг.).

Виктор Ишаев

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