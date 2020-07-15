Хабаровскому экс-губернатору Ишаеву изменили обвинение с мошенничества на растрату

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края, бывшего вице-президента нефтяной компании "Роснефть" Виктора Ишаева, обвиняемого в растрате 7,5 млн рублей, завершено. Обвинение переквалифицировано с мошенничества на растрату, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего вице-президента ПАО "НК "Роснефть" Виктора Ишаева и его соучастника. В зависимости от роли каждого они обвиняются в организации растраты и растрате вверенного имущества, с использованием служебного положения, в особо крупном размере (статья 33, часть 4 статьи 160 и часть 4 статьи 160 УК РФ)", - сказала Петренко в среду "Интерфаксу".

По данным следствия, в период с 2014 по 2019 годы Ишаев, используя служебное положение, "организовал растрату денежных средств ПАО "НК "Роснефть" на сумму более 7,5 млн рублей".

"Для этого он обеспечил заключение договоров по явно завышенной цене с подконтрольной ему коммерческой организацией ООО "Бейс" по аренде помещения свыше 280 квадратных метров. Это помещение использовалось для нужд представительства ПАО "НК "Роснефть" в Хабаровском крае, директором которого являлся соучастник Ишаева", - сказала Петренко.

Она отметила, что соучастник, в свою очередь, используя служебное положение, совершил растрату вверенных ему денежных средств нефтяной компании, перечислив их на расчётные счета ООО "Бейс".

"В результате этого Ишаев получил возможность распоряжаться ими по собственному усмотрению", - сказала Петренко.

По ее словам, следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Ранее Ишаеву вменялось особо крупное мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ). Он был задержан 28 марта, в тот же день Басманный суд санкционировал его домашний арест.

Свою вину Ишаев не признает. Вместе с тем адвокат экс-губернатора заявил, что его подзащитный возместил вмененный ему ущерб в 5,7 млн рублей.

Ишаев в 1991 году был первым главой администрации Хабаровска. На первых выборах губернатора Хабаровского края в 1996 он одержал победу с результатом 76,93 %. В 2009 году Ишаев подал в отставку с поста губернатора по собственному желанию.

После освобождения от должности губернатора Ишаев был полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе (2009 - 2012 гг.), а затем совмещал пост полпреда с должностью министра по развитию Дальнего Востока (2012-2013 гг.).