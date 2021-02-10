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Глава Тувы раскритиковал ученых за отсутствие интереса к проблеме бедности

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Глава Тувы Шолбан Кара-оол на встрече с коллективом Тувинского института прикладных исследований не получил ответа, изучал ли кто-либо из ученых причину бедности населения Тувы. Об этом сообщила пресс-служа правительства республики.

"Кто-нибудь из ученых анализировал причинно-следственные связи такого явления, как бедность населения Тувы, которая стала серьезным вызовом сегодняшней жизни?", - спросил Шолбан Кара-оол ученых. Позднее он сказал, что никто на этот вопрос так и не ответил.

"Полагаю, что государство вправе требовать, чтобы научные исследования проводились по тем актуальным направлениям, в которых оно нуждается", - заявил глава Тувы.

По данным правительства региона, в Туве сейчас 345 кандидатов наук и 301 доктор наук. При этом, как считает глава региона, более 30 направлений деятельности республики остаются за пределами внимания ученых.

Тува Шолбан Кара-оол Тувинский институт прикладных исследований

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