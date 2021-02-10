Принят закон о транзитном "переезде" компаний на острова Русский и Октябрьский

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон, который позволяет иностранным компаниям "переезжать" в специальные административные районы (САР) на о. Русский в Приморском крае и о. Октябрьский в Калининградской области через другие страны, т.е. им будет разрешена так называемая "транзитная" редомициляция.

Сейчас "транзитная" редомициляция невозможна, поскольку закон разрешает "переезд" только тем компаниям, которые созданы до 1 января 2018 года. Из принятого закона (N1026967-7) следует, что приниматься во внимание при "транзитной" редомициляции будет дата первоначального создания иностранного юридического лица, что дает возможность перерегистрации в САР с помощью нескольких этапов, через промежуточные юрисдикции.

Необходимость таких уточнений ранее в Минэкономразвития объяснили невозможностью "переезда" иностранных компаний в САР из ряда стран. В качестве примера замминистра экономического развития Илья Торосов называл Нидерланды, которые не позволяют редомициляцию напрямую, но не запрещают "переезд" внутри Европейского союза.

Принятый закон также позволяет отказаться от действующего сейчас требования, согласно которому иностранная компания, планирующая получить регистрацию в САР, должна вести деятельность в России. При этом сохраняется условие о работе претендента на резидентство на территории сразу нескольких государств.

Кроме того, принятый закон расширяет перечень компаний, которые могут перерегистрироваться в САР. В список включаются, в частности, территории Британских Виргинских островов (БВО, BVI).

"Мы снимаем все географические ограничения на переезд иностранных компаний в Россию. Но это не означает, что мы одобрим редомициляцию абсолютно любой компании. Во время подачи заявки компания обязана предоставить финансовую отчетность за предшествующий период и следовать российским законам. Поэтому каждый случай будет рассматриваться отдельно", - комментировал ранее данную норму Илья Торосов.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.