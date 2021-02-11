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Пять приезжих из Марий Эл найдены мертвыми в бытовках в Подмосковье

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Тела пяти человек обнаружили сотрудники правоохранительных органов в бытовках в деревне на территории Московской области, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В деревне Болкашино Солнечногорского района в бытовках обнаружены тела пяти мужчин", - сказал собеседник агентства.

По его словам, все погибшие прибыли в Подмосковье из Марий Эл.

По предварительным данным собеседника, причиной гибели могло стать отравление бытовым газом, либо суррогатным алкоголем.

Представитель областного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий подтвердила журналистам эту информацию. По ее словам, утром 11 февраля правоохранительные органы получили сообщение, что в строительном вагончике в районе деревни Николькольское найдены тела пяти рабочих без видимых признаков насильственной смерти.

Она отметила, что по предварительным данным, "смерть могла наступить в результате отравления угарным газом".

"На месте происшествия работают следователи и криминалисты, по завершении осмотра будут назначены судебно-медицинские экспертизы с целью точного определения причины смерти", - сказала Врадий. Она добавила, что погибшие занимались строительством дороги.

Подмосковье Марий Эл СКР Ольга Врадий

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