После гибели пяти рабочих в Подмосковье возбудили уголовное дело

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Гибель пятерых рабочих в Солнечногорском районе Московской области будет расследоваться по статье УК РФ о непредумышленном убийстве.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сказала в четверг журналистам представитель регионального главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий.

По предварительным данным следствия, накануне, 10 февраля, рабочие прибыли на строительный объект для трудоустройства и разместились в строительном вагончике на территории производственной площадки вблизи деревни Болкашино Солнечногорска.

"11 февраля утром один из мужчин обнаружил своих напарников без признаков жизни и незамедлительно вызвал бригаду скорой помощи. Приехавшие врачи констатировали смерть пяти человек", - сказала Врадий.

Она отметила, что по предварительной информации эксперта, "причиной смерти могло стать отравление угарным газом". Установлено, что бытовка обогревалась за счет газовой горелки, подключенной к газовому баллону. В бытовке также нашли три пустые бутылки из-под спиртного, поэтому следствие также проверит версию об отравлении алкоголем, добавила Врадий.

По ее словам, назначены пять судебно-медицинских экспертиз, "в качестве свидетелей допрошены работники производственной площадки", следователи изучают изъятые вещественные доказательства и документы.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в деревне Болкашино Солнечногорского района в бытовке обнаружены тела пяти приезжих из Марий Эл, погибших предположительно от отравления бытовым газом либо суррогатным алкоголем.

По данным СК, погибшие занимались строительством дороги.