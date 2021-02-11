Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:27Заразились
на 11.02В России 4 027 748+15 038В мире 107 340 682+435 081

После гибели пяти рабочих в Подмосковье возбудили уголовное дело

После гибели пяти рабочих в Подмосковье возбудили уголовное дело
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Гибель пятерых рабочих в Солнечногорском районе Московской области будет расследоваться по статье УК РФ о непредумышленном убийстве.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сказала в четверг журналистам представитель регионального главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий.

По предварительным данным следствия, накануне, 10 февраля, рабочие прибыли на строительный объект для трудоустройства и разместились в строительном вагончике на территории производственной площадки вблизи деревни Болкашино Солнечногорска.

"11 февраля утром один из мужчин обнаружил своих напарников без признаков жизни и незамедлительно вызвал бригаду скорой помощи. Приехавшие врачи констатировали смерть пяти человек", - сказала Врадий.

Она отметила, что по предварительной информации эксперта, "причиной смерти могло стать отравление угарным газом". Установлено, что бытовка обогревалась за счет газовой горелки, подключенной к газовому баллону. В бытовке также нашли три пустые бутылки из-под спиртного, поэтому следствие также проверит версию об отравлении алкоголем, добавила Врадий.

По ее словам, назначены пять судебно-медицинских экспертиз, "в качестве свидетелей допрошены работники производственной площадки", следователи изучают изъятые вещественные доказательства и документы.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в деревне Болкашино Солнечногорского района в бытовке обнаружены тела пяти приезжих из Марий Эл, погибших предположительно от отравления бытовым газом либо суррогатным алкоголем.

По данным СК, погибшие занимались строительством дороги.

Подмосковье СКР Ольга Врадий

Новости по теме

Новости

МИД РФ пообещал соразмерный ответ на возможные санкции ЕС

Пандемия коронавируса

Эксперт центра Гамалеи заявил о халяльности вакцины "Спутник V"

Депутаты предложили перенести выплату штрафов за продажу гаджетов без российского ПО

Депутаты предложили перенести выплату штрафов за продажу гаджетов без российского ПО

Рэперу Славе КПСС сократили срок ареста до одних суток

После протестов в январе-феврале возбудили 90 уголовных дел

После протестов в январе-феврале возбудили 90 уголовных дел

"Роженица" придумала подмену "тел младенцев" на кукол из-за хотевшего детей мужа

В России за сутки зарегистрировали более 15 тысяч случаев COVID-19

В России за сутки зарегистрировали более 15 тысяч случаев COVID-19

ФАС завела дело на Tele2 за повышение тарифов для абонентов

"Коммерсантъ" узнал о проблемах с импортом бананов

"Коммерсантъ" узнал о проблемах с импортом бананов

Подмена тел умерших младенцев на кукол оказалась выдумкой "роженицы"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');