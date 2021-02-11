В РФ создадут цифровой двойник морского двигателя нового поколения

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Цифровой двойник морского газотурбинного двигателя нового поколения будет создан к 2023 году, сообщили в пресс-службе "Ростеха".

"Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) (входит в "Ростех") создаст цифровой двойник морского газотурбинного двигателя нового поколения для судов водоизмещением до 12 тысяч тонн", - заявили в пресс-службе.

По данным "Ростеха", эта разработка, создаваемая "ОДК-Сатурн" (город Рыбинск, Ярославская область) в сотрудничестве с СПбПУ им. Петра Великого, Сколтехом и Центральным институтом авиационного моторостроения имени Баранова (ЦИАМ, Москва), позволит управлять жизненным циклом силовой установки, повысит надежность и коммерческую привлекательность российских морских двигателей.

"Цифровизация сокращает сроки и стоимость проектирования силовых установок, в том числе - линейки морских газотурбинных двигателей нового поколения, помогает достичь расчетных характеристик, минимизирует затраты на изготовление опытных образцов, а также испытания и доводку двигателей", - сказал замглавы ОДК - генконструктор Юрий Шмотин, слова которого процитировали в пресс-службе.

По его словам, цифровой двойник также позволит предложить заказчикам выгодный контракт полного жизненного цикла, подразумевающий поставку и обслуживание двигателя на всех этапах эксплуатации.

"В ходе научно-исследовательской работы будут разработаны высокоточные математические модели узлов ГТД и редуктора для базового морского двигателя мощностью 20,2 МВт, перспективного морского двигателя мощностью 25 МВт и редуктора РО55. Также будут созданы системы управления техническими требованиями, управления конфигурацией двигателя на основе производственной информации, а также технология прогнозирования поведения изделия", - пояснили в "Ростехе".

Цифровой двойник - это математическая модель, которая содержит полный объем взаимосвязанных данных об изделии - сведения о его конструкции, расчетных параметрах, способе производства, испытаниях, ресурсе и т.д. Такие двойники отслеживают прошлое их прототипов и позволяют прогнозировать поведение элементов конструкции на всех этапах создания и жизненного цикла агрегата.