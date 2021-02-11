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Электронные продуктовые карты собрались ввести в Новосибирске

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Электронные продуктовые карты для нуждающихся могут появиться в Новосибирске в 2022 году, сообщает пресс-служба городского Совета депутатов.

Совет депутатов решил заняться поиском механизма действия карт.

"Если мы найдем успешный механизм, то уже с 2022 года часть средств из бюджета города будет направляться на приобретение продуктов нуждающимся именно посредством электронной карты", - приводятся в сообщении слова зампредседателя Совета депутатов Антона Тыртышного.

Он отметил, что, согласно опросам, 8% жителей Новосибирска не хватает денег на еду.

Мэрия Новосибирска обеспечивает малоимущих граждан продуктовыми наборами, но, по словам Тыртышного, состав такого набора фиксированный, а это значит, что каким-то людям часть продуктов может быть не нужна, а на что-то у них может быть аллергия.

Практика электронных продуктовых карточек позволит гражданам самостоятельно приобретать необходимые продукты питания, но алкоголь и табак по ним не дадут.

Новосибирск

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