Электронные продуктовые карты собрались ввести в Новосибирске
Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Электронные продуктовые карты для нуждающихся могут появиться в Новосибирске в 2022 году, сообщает пресс-служба городского Совета депутатов.
Совет депутатов решил заняться поиском механизма действия карт.
"Если мы найдем успешный механизм, то уже с 2022 года часть средств из бюджета города будет направляться на приобретение продуктов нуждающимся именно посредством электронной карты", - приводятся в сообщении слова зампредседателя Совета депутатов Антона Тыртышного.
Он отметил, что, согласно опросам, 8% жителей Новосибирска не хватает денег на еду.
Мэрия Новосибирска обеспечивает малоимущих граждан продуктовыми наборами, но, по словам Тыртышного, состав такого набора фиксированный, а это значит, что каким-то людям часть продуктов может быть не нужна, а на что-то у них может быть аллергия.
Практика электронных продуктовых карточек позволит гражданам самостоятельно приобретать необходимые продукты питания, но алкоголь и табак по ним не дадут.