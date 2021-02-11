Суд рассмотрит дело о драке "жемчужного прапорщика" с оперативником

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга принял к производству уголовное дело в отношении "жемчужного прапорщика" Вадима Бойко, прославившегося после разгона митинга оппозиции в Петербурге в 2010 году.

Как сообщила в четверг объединенная пресс-служба судов города, Бойко обвиняется по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Согласно обвинению, инцидент с Бойко произошел днем 18 сентября 2020 года в помещении дежурной части 13 УМВД России по Красногвардейскому району Петербурга. Как отмечается, в тот день полицейский был пьян, и у него возник конфликт с помощником оперативного дежурного. Бойко ударил его рукой в "область лица, причинив боль и телесное повреждение". У потерпевшего появился "кровоподтек в области нижней челюсти слева".

В настоящее время Бойко находится под домашним арестом.

Известность он получил после разгона в Петербурге митинга оппозиции в 2010 году. Прапорщик, о чем свидетельствует видеозапись в интернете, обзывал участников акции "хорьками", бил одного из них дубинкой по голове, таскал за волосы. Прозвище "жемчужный" он получил из-за браслета на руке.

26 декабря 2011 года Куйбышевский районный суд Петербурга приговорил его к 3,5 годам лишения свободы условно за превышение должностных полномочий во время упомянутого митинга.

В 2013 году Бойко стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве за стрельбу в кафе. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно.