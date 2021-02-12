Власти Хабаровского края проведут ребрендинг "Хабавиа"

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Хабавиа" сохранится как региональный перевозчик, ее развитие будет ключевым проектом по улучшению транспортной доступности, сообщила в пятницу пресс-служба правительства Хабаровского края.

"Проект станет одним из флагманских Он специально разработан в крае с целью повышения транспортной доступности и улучшения комфортности перевозок", - сказано в сообщении.

Проект, в частности, предусматривает восстановление трех вертолетов МИ-8-МТВ-1, которые возвращены компании после эксплуатации другим авиаперевозчиком. Еще один такой же вертолет планируется купить для перевозок в труднодоступные районы края.

Помимо этого, власти намереваются взять в лизинг два самолета L-410, что позволит увеличить частоту рейсов по существующим местным маршрутам.

Также планируется приобрести три самолета Superjet 100 - "для расширения маршрутной сети и выполнения межрегиональных рейсов".

"Основная задача апгрейда - обеспечить авиаперевозки по 14 маршрутам, где, как правило, воздушный транспорт не имеет альтернативы. Сейчас в проработке вопрос открытия маршрута Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре", - говорится в сообщении.

Кроме того, региональную авиакомпанию ждет "полный ребрендинг". Сообщается, что принять участие в этом процессе сможет любой житель края, отдав свой голос за той или иной вариант.

Пресс-служба сообщает, что в адрес врио губернатора региона Михаила Дегтярева поступили обращения от работников "Хабавиа", которые жаловались на состояние дел компании и "неверные шаги нового руководства". Обращения стали поводом для проверки финансово-экономической деятельности перевозчика.

"Оказалось, что основные опасения за будущее авиакомпании испытывают люди, причастные к следующему: за 2019-2020 годы руководство истратило миллиард рублей, из которых 95% - по договорам без конкурентных процедур. Там какие-то автобусы, машины, ремонты крыш, закупка техники, обслуживание программных продуктов. Очевидно - неэффективное расходование средств", - сказал Дегтярев, которого цитирует пресс-служба.

Он добавил, что "это указывает на возможность существования коррупциогенных факторов в закупочной деятельности прежнего руководства "Хабаровских авиалиний".

Врио губернатора потребовал от краевого Минтранса навести в компании финансовый, кадровый и организационный порядок, а материалы по проведенным в течение последних двух лет закупкам, направить в правоохранительные органы.

Сообщается, что профильное ведомство уже провело конкурс на замещение должности генерального директора краевой авиакомпании. Его победителем стал Алексей Фраймович. Сейчас он занимает должность коммерческого директора предприятия.

"Врио губернатора края указал руководству регионального Минтранса на необходимость ускорить назначение победителя конкурса, чтобы он мог приступить к реализации проекта по развитию "Хабаровских авиалиний", - сообщает пресс-служба.

Также, со ссылкой на врио губернатора пресс-служба информирует, что "Хабавиа" "сохранится как региональный воздушный перевозчик даже после создания единой дальневосточной авиакомпании".

"Хабаровские авиалинии" - краевое государственное унитарное предприятие, специализирующееся на региональных перевозках в Хабаровском крае и ДФО. Основные виды деятельности - перевозка пассажиров и грузов по региональным регулярным и чартерным маршрутам. Авиакомпания выполняет рейсы в Николаевск-на-Амуре, Охотск, Комсомольск-на-Амуре, Советскую Гавань и Хабаровск. С начала 2015 года в авиакомпанию была передана ответственность за обеспечение воздушного сообщения между краевым центром и малыми населенными пунктами - Аян, Нелькан, Чумикан, Херпучи, Богородское и Чегдомын. В парке авиакомпании находятся несколько самолетов Ан-24РВ, Ан-26Б100, Ан-26Б, L-410.