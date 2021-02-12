Доллар подорожал почти на 26 копеек

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Рубль дешевеет к доллару и евро в пятницу утром на "Московской бирже" на фоне снижающихся котировок нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,8-73,88 рубля за доллар. По итогам первой минуты доллар подорожал на 25,75 копейки, до 73,86 рубля. Евро подорожал на 19,5 копейки, до 89,56 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 22,94 копейки к уровню закрытия четверга, до 80,92 рубля.

Доллар при этом оказался на 10,46 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 12,12 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на фоне снижающихся цен на нефть и в ожидании заседания Банка России по ключевой ставке. Котировки "черного золота" еще накануне прервали самый длительный период роста более чем за два года, давление на них оказали опасения относительно перспектив спроса на нефть после ухудшения прогнозов Международного энергетического агентства (МЭА) и ОПЕК.

В 2021 году ОПЕК ждет роста потребления нефти на 5,8 млн баррелей в сутки, что на 100 тыс. баррелей в сутки меньше прогноза предыдущего месяца - до 96,05 млн баррелей в сутки.

Между тем МЭА снизило прогноз мирового спроса на нефть в 2021 году на 100 тыс. баррелей в сутки, до 5,4 млн баррелей в сутки.

Банк России продлит паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики, сохранив ключевую ставку 12 февраля на уровне 4,25%, считают аналитики. Некоторые эксперты ждут от ЦБ заявления о завершении цикла снижения ставки. Ряд аналитиков уже рассуждает о сроках возможного ужесточения политики.

Последний раз Банк России снижал ключевую ставку в июле 2020 года - на 25 базисных пунктов, до ее нынешнего уровня в 4,25%. В сентябре, октябре и декабре ЦБ оставил ключевую ставку неизменной.

Регулятор не стал давать дополнительных сигналов непосредственно перед февральским заседанием совета директоров по ДКП. Зампред Банка России Алексей Заботкин в середине января повторил прежнее заявление: ЦБ, исходя из динамики инфляции, видит меньше целесообразности в дальнейшем снижении ключевой ставки, чем раньше.

Годовая инфляция, исходя из недельных данных Росстата, на 8 февраля ускорилась до 5,3% с 5,2% на конец января.

К 10:01 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дешевели в Лондоне на 0,79%, до $60,65 за баррель. В четверг Brent подешевела на 0,5%, до $61,14 за баррель, продемонстрировав максимальное снижение с 22 января после роста на протяжении девяти сессий подряд.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели в Нью-Йорке на 0,88%, до $57,73 за баррель. В четверг фьючерсы снизились в цене на 0,8% - до $58,24 за баррель, что стало сильнейшим падением за две недели после роста в течение восьми сессий подряд.

Для обоих сортов нефти это были самые длительные периоды непрерывного роста с января 2019 года, свидетельствуют данные Dow Jones. Как Brent, так и WTI завершили торги в среду на максимумах с января 2020 года.