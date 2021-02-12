Редкие кустарниковые кенгуру из екатеринбургского зоопарка в отсутствие посетителей дали приплод

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге отсутствие посетителей в местном зоопарке могло способствовать размножению кустарниковых кенгуру Хагена, сообщил замдиректора по формированию коллекции Павел Грачев.

"У нас второй раз успешно размножились кустарниковые кенгуру, которых содержим только мы и еще один зоопарк в Нижнем Новгороде. На мой взгляд, это вполне себе успех. Здесь даже можно сказать, что отсутствие посетителей было плюсом, потому что животные достаточно пугливые", - рассказал Грачев на пресс-конференции и добавил, что эти кенгуру "хорошо сжились с режимом изоляции".

Также в зоопарке получили приплод от лис, от некоторых приматов, - всего 125 голов приплода у животных 33 видов, уточнила директор зоопарка Светлана Прилепина.

"В общем, у нас все идет своим чередом. Природу закрытием зоопарка не отменить", - сказал Грачев.

Кустарниковые кенгуру Пол и Мэгги приехали в Екатеринбург из Москвы в 2019 году. В зоопарке отмечают, что первое время кенгуру прятались при малейшем шуме или резком движении. Спустя полгода у пары появился детеныш - это был всего второй случай размножения кустарникового кенгуру в России.

Средняя длина взрослого кустарникового кенгуру Хагена составляет около 42-60 сантиметров, масса животного - около 5-6 килограммов. Темная шерсть на спине животного растет по направлению к голове, сама голова маленькая, узкая и заостренная вперед.

Екатеринбургский зоопарк был закрыт для посетителей из-за пандемии с конца марта и почти до конца июля, в течение 119 дней.