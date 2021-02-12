"Роснефть" снизит добычу в 2021 году на 5%

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В 2021 году добыча нефти "Роснефтью" с учетом продаж хвостовых активов будет ниже на 5% по сравнению с 2020 годом, сообщил вице-президент компании по внутреннему сервису Эрик Лирон на телеконференции после публикации годового отчета по МСФО.

Ранее компания сообщила, что в 2020 году ее добыча жидких углеводородов снизилась на 11,4%, до 4,14 млн баррелей в сутки (204,5 млн т). Добыча была снижена во исполнение директив правительства по ограничению добычи в рамках соглашения ОПЕК+.

Добыча газа за год снизилась на 6,2%, до 62,83 млрд кубометров. Основными причинами динамики показателя "Роснефть" назвала сокращение добычи попутного нефтяного газа на фоне выполнения директив по ограничению добычи и снижение спроса на газ на фоне пандемии COVID-19.

Добыча углеводородов за 2020 год снизилась на 10,4%, до 5,19 млн б.н.э. в сутки (256,2 млн т н.э.).