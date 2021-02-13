В МЧС опровергли сообщения об обрушении в подмосковном ТЦ

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Надувная крыша сдулась во время уборки снега на спортивном сооружении рядом с торговым центром в подмосковном Щелково, информация о людях внутри не подтверждается, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главка МЧС Подмосковья.

Ранее сообщалось об обрушении в торговом центре.

В пресс-службе главка МЧС уточнили, что "в Щёлково по улице Центральная, д .71 на воздушно-опорном сооружении теннисного корта из-за утечки воздуха идёт сдувание надувной конструкции".

Людей внутри нет.