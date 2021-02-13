Защита Навального обратилась в СЕ из-за неисполнения решения ЕСПЧ

Навальный на заседании ЕСПЧ в 2018 году Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Защита Алексея Навального обратилась в Комитет министров Совета Европы, сообщила "Интерфаксу" адвокат оппозиционера Ольга Михайлова.

По ее словам, обращение будет рассмотрено в марте. В нем отмечается, что Навальный просит Комитет министров СЕ принять меры в отношении РФ в связи неисполнением российскими властями решения ЕСПЧ по делу "Ив Роше".

В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по заявлению Навальных присудил им компенсацию более чем в 80 тыс. евро, признав, что российские власти нарушили в их отношении ряд статей Европейской конвенции по правам человека при производстве по делу "Ив Роше".

Верховный суд России 25 апреля 2018 года по представлению председателя суда возобновил производство по делу отношении Навальных в связи с решением ЕСПЧ, однако оставил приговор без изменений.