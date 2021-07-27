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ЕСПЧ присудил 26 тыс. евро жителю Оренбуржья за избиение милицией в 2006 году

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) во вторник вынес решение по жалобе жителя Оренбургской области Сергея Ерошенко, обвинявшего сотрудников правоохранительных органов в избиении, сообщает межрегиональное общественное объединение "Комитет против пыток".

"Сегодня ЕСПЧ удовлетворил жалобу правозащитников, признал, что в отношении Сергея Ерошенко было применено бесчеловечное и унижающее достоинство обращение, и присудил ему компенсацию в размере 26 тыс. евро", - отметили в комитете.

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По словам заявителя, в ночь на 24 ноября 2006 года в ходе задержания его жестоко избили сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью УВД Оренбургской области. Избиение продолжилось и в РОВД поселка Акбулак, куда его доставили после задержания.

"В ходе пыток сотрудники милиции требовали от него признательных показаний в том, что обрез, из которого кто-то когда-то стрелял, принадлежит ему", - отмечает комитет.

Позже мужчину госпитализировали. "Согласно акту судебно-медицинского освидетельствования, у Ерошенко были закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, кровоподтеки лица, ушиб груди, многочисленные ссадины", - говорится в сообщении.

В возбуждении дела по факту применения насилия к Ерошенко было отказано, и в 2008 году правозащитники обратились с жалобой в ЕСПЧ.

ЕСПЧ оренбургская область

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