Пожар в Сочи локализован

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Оперативные службы Сочи локализовали распространения огня на пожаре в двухэтажном здании Адлерского района курорта.

"Пожар в Сочи на площади 800 кв.м. локализован в 6:03 мск", сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю в воскресенье.

"Жертв и пострадавших нет", - подчеркивается в сообщении.

Ранее сообщалось, что на рынке в Адлерском районе Сочи произошел пожар в двухэтажном здании торгового центра "Самшит" на улице Демократическая.