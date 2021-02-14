Самолет Red Wings вернулся в аэропорт Екатеринбурга после взлета
Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании Red Wings, вылетевший из Екатеринбурга в Уфу в воскресенье, вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам.
Как сообщает Уральское следственное управление на транспорте СКР, по предварительным данным, сработал датчик засорения топливных фильтров.
Посадка самолёта прошла в штатном режиме. На борту воздушного судна находилось 99 пассажиров и четыре члена экипажа. Они не пострадали.
По данному факту проводится процессуальная проверка.