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Ограничения движения вводят на участке трассы М-5 "Урал"

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Временное ограничение движения для ряда видов транспорта вводится на участке автодороги М-5 "Урал" в Оренбургской области, Татарстане и Башкирии с 20:00 местного времени воскресенья.

Как сообщает ФКУ Упрдор "Приуралье", временное ограничение движения вводится для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легкового такси, грузового транспорта. Причиной этого стали неблагоприятные погодные условия - низовая метель, обильный снегопад, ограничение видимости.

Дорожные службы принимают все меры для обеспечения безопасного проезда. В настоящее время в работах задействовано 25 единиц дорожной техники, говорится также в сообщении.

Оренбургская область Башкортостан Татарстан

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