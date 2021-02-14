Ограничения движения вводят на участке трассы М-5 "Урал"

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Временное ограничение движения для ряда видов транспорта вводится на участке автодороги М-5 "Урал" в Оренбургской области, Татарстане и Башкирии с 20:00 местного времени воскресенья.

Как сообщает ФКУ Упрдор "Приуралье", временное ограничение движения вводится для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легкового такси, грузового транспорта. Причиной этого стали неблагоприятные погодные условия - низовая метель, обильный снегопад, ограничение видимости.

Дорожные службы принимают все меры для обеспечения безопасного проезда. В настоящее время в работах задействовано 25 единиц дорожной техники, говорится также в сообщении.