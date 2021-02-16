В Приамурье бывший таможенник получил 9 лет колонии за взятку в 14 тыс. руб.

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Благовещенский городской суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима бывшего старшего государственного таможенного инспектора Благовещенской таможни за взятку в размере 14 тысяч рублей, сообщает пресс-служба суда.

В июле 2019 года сотрудник таможни потребовал от предпринимателя, который представлял интересы участников внешнеэкономической деятельности, передавать ему взятки - по 500 руб. за каждое транспортное средство и от 5 до 10 тыс. руб. - за каждое речное судно. В случае отказа, по сообщению суда, он обещал создать условия, при которых груз "будет подвергаться тщательному досмотру", а также угрожал использовать свой авторитет и иные возможности для воздействия на других сотрудников Благовещенской таможни, чтобы создать условия для дополнительных расходов и простоя товара.

Предприниматель согласился, но, понимая, что, дав взятку, сам совершит преступление, обратился в амурское управление ФСБ. В августе 2019 года он передал инспектору 14 тыс. рублей и был задержан.

Суд признал бывшего сотрудника таможни виновным в получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Помимо лишения свободы на девять лет колонии строгого режима приговорил к штрафу в размере 700 тыс. рублей с лишением права три года занимать госдолжности. Отмечается, что осужденный не признал вину в полном объеме.