Источник анонсировал отчет правительства РФ в Госдуме на 21 апреля

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - В апреле в Госдуме состоятся отчеты правительства и Счетной палаты, сообщил "Интерфаксу" источник в парламенте.

"7 апреля состоится отчет в Госдуме руководителя Счетной палаты, а через две недели, 21 апреля - ежегодный отчет главы правительства", - сказал собеседник агентства во вторник.

Ранее в понедельник председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил об ожидаемом в середине апреля отчете правительства в нижней палате. По его словам, фракции уже начали подготовку.