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В Кремле еще не ознакомились со статьей о внесудебных казнях в Чечне

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал ознакомиться с публикацией "Новой газеты" о внесудебных казнях в Чечне, но подчеркнул при этом, что такие вопросы относятся к компетенции правоохранительных органов.

Отвечая на вопрос журналистов, ознакомились ли в Кремле с публикацией газеты и стало ли это сюрпризом для президента РФ Владимира Путина и кремлевской администрации, Песков сказал: "Я не могу ответить на ваш вопрос, потому что я не знакомился с этим материалом".

"Подобный материал, скорее, касается правоохранительных органов. Надеюсь, что им удалось с ними ознакомиться. Но я здесь ничего не могу сказать", - продолжил Песков.

"Обязательно с ней (с этой публикацией) ознакомлюсь, но пока я не имел возможности ее прочитать", - заключил пресс-секретарь президента.

Дмитрий Песков Чечня

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