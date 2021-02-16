Суд отправил в колонию организатора финансовой пирамиды в Магнитогорске

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Магнитогорска вынес приговор бывшему председателю кооператива, которая, организовав финансовую пирамиду, похитила у ее участников более 7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры во вторник.

По данным следствия, в 2014-2018 годах она, будучи председателем правления жилищного кооператива "Доверие" в Магнитогорске, похитила средства 18 пайщиков.

"По принципу финансовой пирамиды, подсудимая обратила в свою пользу свыше 7,2 млн рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению. Кроме того, она похитила свыше 1 млн рублей у четырех граждан, передавших ей средства по договору займа", - говорится в сообщении.

Суд признал 58-летнюю подсудимую виновной по части 2 и 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения) и приговорил к четырем годам колонии общего режима. Она взята под стражу в зале суда.

Также удовлетворены гражданские иски потерпевших в полном объеме.

Для их погашения наложен арест на имущество осужденной - денежные средства, жилой дом и два земельных участка.