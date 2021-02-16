Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:51Заразились
на 16.02В России 4 099 323+13 233В мире 109 156 825+342 573

Суд отправил в колонию организатора финансовой пирамиды в Магнитогорске

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Магнитогорска вынес приговор бывшему председателю кооператива, которая, организовав финансовую пирамиду, похитила у ее участников более 7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры во вторник.

По данным следствия, в 2014-2018 годах она, будучи председателем правления жилищного кооператива "Доверие" в Магнитогорске, похитила средства 18 пайщиков.

"По принципу финансовой пирамиды, подсудимая обратила в свою пользу свыше 7,2 млн рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению. Кроме того, она похитила свыше 1 млн рублей у четырех граждан, передавших ей средства по договору займа", - говорится в сообщении.

Суд признал 58-летнюю подсудимую виновной по части 2 и 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения) и приговорил к четырем годам колонии общего режима. Она взята под стражу в зале суда.

Также удовлетворены гражданские иски потерпевших в полном объеме.

Для их погашения наложен арест на имущество осужденной - денежные средства, жилой дом и два земельных участка.

Магнитогорск

Новости

У эксперта фонда Горчакова не приняли прошение о помиловании без признания вины

Михаила Боярского госпитализировали в Петербурге

Михаила Боярского госпитализировали в Петербурге

Дума одобрила в I чтении снятие ограничений по возрасту для части чиновников

Приостановка авиасообщения РФ с Великобританией продлена до 16 марта

Приостановка авиасообщения РФ с Великобританией продлена до 16 марта

Две трети "удаленщиков" пожаловались на ненормированный рабочий день

Две трети "удаленщиков" пожаловались на ненормированный рабочий день

Суд отклонил иск бизнесмена Пригожина к журналисту Шевченко

Госдума приняла закон о запрете высаживать детей-безбилетников

Госдума приняла закон о запрете высаживать детей-безбилетников

ЕСПЧ признал несправедливым приговор по делу об убийстве адвоката Маркелова

На 20 февраля назначены сразу два суда над Навальным

На 20 февраля назначены сразу два суда над Навальным

Адвокаты Навального попросили его оправдать по делу о клевете

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');