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На допфинансирование больниц и поликлиник системы ОМС выделят 25 млрд руб.

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам более 25,4 млрд рублей на дополнительное финансирование больниц и поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования (ОМС).

Мишустин также подписал постановление о правилах предоставления такой поддержки, говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.

Отмечается, что средства будут направлены из резервного фонда правительства.

Как пояснили в пресс-службе, "из-за распространения коронавируса нагрузка на медицинские организации продолжает оставаться высокой, это требует дополнительных расходов, которые не предусмотрены в бюджетах территориальных фондов ОМС".

Михаил Мишустин

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