Думе предложили уточнить запрещенные методы получения коммерческих секретов

В Верховном суде эти поправки сочли излишними

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - В Госдуму внесены поправки в Уголовный кодекс, уточняющие методы получения данных, составляющих коммерческую, банковскую или налоговую тайну, за использование которых грозит привлечение к уголовной ответственности.

Авторы законопроекта № 1112804-7 - депутаты Думы во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

Поправки предложены в статью 183 УК, которая предусматривает до двух лет колонии за сбор сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, путем похищения документов, подкупа или угроз, а равно иным незаконным способом. Депутаты предлагают уточнить, что к незаконным способам получения коммерческой информации следует отнести также обман, шантаж и принуждение.

"Это позволит более эффективно противодействовать лицам, осуществляющим незаконное собирание информации ограниченного доступа и использование ее в личных целях", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Правительство дало положительный отзыв на эти поправки.

Верховный суд в своем отзыве на них отмечает, что дополнения диспозиции статьи 183 УК такими способами совершения преступления, как обман, шантаж, принуждение, представляется излишним с точки зрения юридической техники. "Действующая редакция нормы предусматривает ответственность за собирание сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, любым "иным незаконным способом"", - напоминает суд.

Правительство РФ в своем отзыве инициативу депутатов поддержало.