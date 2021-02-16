Женщина и ребенок пострадали при возгорании в сочинском общежитии
Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Сочинские пожарные тушат возгорание в пятиэтажном общежитии в Центральном районе города.
"На улице Донская происходит горение на четвертом этаже многоквартирного дома", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю во вторник.
Площадь пожара в общежитии составляет 40 кв. метра. Идёт ликвидация открытого горения.
"Эвакуированы 43 человека, спасены трое", - подчёркивает пресс-служба.
Пресс-служба администрации Сочи сообщила, что два человека пострадали.
"Госпитализированы на скорой помощи девушка и ребёнок, предварительно, с признаками отравления продуктами горения", - подчеркивает пресс-служба. По ее данным угрозы жизни людей нет.
По данным городских властей, сгорели две квартиры, ее жильцам будет предоставлена жилплощадь из фонда маневрирования.