Женщина и ребенок пострадали при возгорании в сочинском общежитии

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Сочинские пожарные тушат возгорание в пятиэтажном общежитии в Центральном районе города.

"На улице Донская происходит горение на четвертом этаже многоквартирного дома", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю во вторник.

Площадь пожара в общежитии составляет 40 кв. метра. Идёт ликвидация открытого горения.

"Эвакуированы 43 человека, спасены трое", - подчёркивает пресс-служба.

Пресс-служба администрации Сочи сообщила, что два человека пострадали.

"Госпитализированы на скорой помощи девушка и ребёнок, предварительно, с признаками отравления продуктами горения", - подчеркивает пресс-служба. По ее данным угрозы жизни людей нет.

По данным городских властей, сгорели две квартиры, ее жильцам будет предоставлена жилплощадь из фонда маневрирования.