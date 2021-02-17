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Зюганов раскритиковал сокращение партсписков на выборах

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил против сокращения возможностей проводить выборы по партийным спискам.

"Этот процесс сокращения партийных списков продолжается, на мой взгляд, это абсолютно недопустимо", - сказал в среду Зюганов в ходе онлайн-встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он отметил, что "в ходе прошлых выборов в связи с тем, что стали свертывать политическую систему в крупных областных центрах, ни ЛДПР, ни мы, ни "справедливцы" не получили ни одного депутата - кругом прошли единороссы". Зюганов связывает это с сокращением голосования по партийным спискам.

По его словам, таким образом, "расчищается площадка для тех деструктивных сил, которые мы недавно видели в Москве". "Или мы будем укреплять политическую систему, которая сложилась, или ситуация будет только обостряться", - считает лидер КПРФ.

В 2013 году у региональных парламентов появилась возможность формировать 75 процентов созыва по мажоритарным округам. До этого в процентном соотношении количество депутатов, избранных по спискам и по одномандатным округам, распределялось 50 на 50.

Активно эту норму стали применять несколько лет назад. Оппозиция против сокращения числа "списочников".

КПРФ Геннадий Зюганов Госдума Владимир Путин

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